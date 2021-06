Polizeieinsatz in Nürnberg: Menschenansammlung aufgelöst

Rund um den Nürnberger Kornmarkt und am angrenzenden Hallplatz hat die Polizei in der Nacht wieder Menschenansammlungen aufgelöst. Dort hatten sich 100 bis 200 Menschen – in der Spitze sogar zeitweise mehr Personen – versammelt, so Polizeisprecher Stefan Bauer zum BR. Es sei dabei auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den Feiernden gekommen. Die Polizei musste einschreiten und sei dabei selbst zum Ziel von Angriffen geworden, erklärt die Polizei in einer Pressmitteilung.

Alkohol, Platzverweise und einzelne Festnahmen

Nachdem die Gastronomie geschlossen hatte, seien viele Menschen dort hingezogen, um weiter zu feiern. Auch Mitglieder der sogenannten "Autoposer-Szene" seien vor Ort gewesen und hätten das Publikum genutzt, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren. Um etwa 3 Uhr morgens habe die Polizei die Anwesenden gebeten, den Kornmarkt zu räumen – mit Hinweis auf die Lärmbelästigung für Anwohnerinnen und Anwohner. Gegen einzelne Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden, da sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Nicht alle seien dieser Aufforderung nachgekommen, einzelne hätten sich aggressiv verhalten. Deshalb seien diese Personen in Gewahrsam genommen worden.

Wegen Übergriffen auf Polizei: Pfefferspray eingesetzt

Als die Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Feiernden schlichten wollte, hätten sich Unbeteiligte gegen die Maßnahmen der Polizei solidarisiert. Dabei sei es auch zu Übergriffen auf Polizistinnen und Polizisten gekommen. Nach Polizeiangaben konnten die Aggressionen nur durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden werden.

Neue Dimension der Gewalt

Schon Anfang des Monats ist es zu einem ähnlichen Polizeieinsatz am Kornmarkt gekommen. Damals sprach die Polizei von einer "neuen Dimension der Gewalt". In Bezug auf die Einhaltung der Corona-Regeln habe es keine Probleme auf dem weitläufigen Platz gegeben. Vielmehr habe die aggressive Grundstimmung einiger Beteiligter zur Eskalation beigetragen. Alkohol habe hierbei eine entscheidende Rolle gespielt.

Deeskalation und Augenmaß

Die Strategie der Polizei bleibe weiterhin, mit Augenmaß und deeskalierend zu handeln, wenn es zu großen Menschenansammlungen und Partys im öffentlichen Raum kommt. Bisher habe sich dieses Vorgehen grundsätzlich bewehrt.