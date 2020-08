Polizeieinsatz in München: Streit zwischen mehreren Personen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag nach mehreren Personen gesucht, die im Norden von Schwabing an einem Streit beteiligt gewesen sein sollen. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei wegen des Streits in der Einsatzzentrale angerufen.

20 Streifenfahrzeuge und ein Hubschrauer im Einsatz

Beim Eintreffen mehrerer Streifen waren die beteiligten Personen bereits verschwunden. Ein Mann soll eine Waffe bei sich gehabt haben. An der Suche beteiligten sich mehr als 20 Streifenfahrzeuge und ein Hubschrauber.

Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten stellten weder an der Auseinandersetzung beteiligte noch verletzte Personen fest. Die Polizei bittet um Hinweise.

