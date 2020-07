Polizeieinsatz in München: Kein Rassismusvorwurf von Schüler

Nach dem Großeinsatz wegen einer Schlägerei am Samstagabend in der Münchner Fußgängerzone hat der Hauptbeschuldigte Mani D. im Interview mit dem BR erklärt, er erhebe keine Rassismusvorwürfe gegen die Polizeibeamten.

"Ich würde nicht sagen, dass sie deshalb so mit mir vorgegangen sind, weil ich schwarz bin." Mani D. im BR-Interview

Es sei eine der größten Beleidigungen, jemanden als Rassisten zu bezeichnen, der es nicht ist, so der 18-jährige Schüler. "Ich würde keine Polizisten als Rassisten bezeichnen, die nur ihren Job gemacht haben."

Hauptverdächtiger bleibt bei seiner Darstellung, räumt aber Fehler ein

Nichtsdestotrotz kritisiert der Schüler das aus seiner Sicht unverhältnismäßige und gewaltsame Vorgehen bei seiner Festnahme und bleibt bei seiner Version, dass Beamte gegen seinen Hals gedrückt hätten, sodass er auch heute noch - drei Tage danach - Schmerzen in dem Bereich habe.

Die Polizei war am Samstagabend gegen 20:30 Uhr von Zeugen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter Jugendlichen in die Fußgängerzone gerufen worden. Er habe keiner der beiden aneinandergeratenen Gruppen angehört, beschreibt Mani D. seine Rolle in dem Konflikt. Er habe im Gegenteil einen Streit schlichten wollen. Seine Flucht vor den Einsatzkräften begründete der 18-Jährige damit, dass er befürchtete, wegen seiner Hautfarbe verfolgt zu werden. Das sei ein Fehler gewesen, räumte er im BR-Interview ein.

Polizei hält an ihrer Darstellung fest

Zwischenzeitlich hatten Medien fälschlicherweise berichtet, die Polizei sei von ihrer Darstellung vom Wochenende abgerückt. Die Polizei hat jedoch richtiggestellt: Sie bleibt bei ihrer Darstellung.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sei der 18-Jährige zunächst geflüchtet und habe einen nacheilenden Beamten zu Boden geschubst, so die Polizei. Zwei Passanten sollen den Flüchtenden dann festgehalten haben, bis Einsatzkräfte hinzukamen und ihn gegen seinen heftigen Widerstand zu Boden brachten und fesselten. In dieser Situation sei es zu den zwei Schlägen ins Gesicht des 33-jährigen Beamten gekommen. Bei dem Polizist sei darüberhinaus ein großes Hämatom im Brustbereich festgestellt worden, so die Polizei. Er sei seit Samstag dienstunfähig.

Widersprüche um Vorstrafen

Der haupttatverdächtige 18-jährige Schüler ist nach Angaben der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Er sei bereits wegen anderer Delikte, aber auch wegen Körperverletzung, aktenkundig geworden.

Über diese Aussage äußert der Schüler im Gespräch mit dem BR Unverständnis. Nach seinen Angaben hatte er vor einem Monat einer Frau geholfen, die von einem Betrunkenen belästigt wurde. Als dieser mit einer Glasflasche drohte, habe er sie diesem aus der Hand geschlagen. Deshalb sei er wegen Körperverletzung angezeigt worden. Von anderen Delikten wisse er nichts. Mani D. hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Wochen die Mittlere Reife abgeschlossen und will im Herbst eine Ausbildung zum Marketingkaufmann beginnen.

Body-Cams sollen Klarheit bringen

Auf Nachfragen des BR bestätigte das Polizeipräsidium, dass Beamte bei dem Einsatz auch ihre Body-Cams aktiviert hatten. Die Aufnahmen werden im Rahmen der Ermittlungen durch das für Körperverletzungen zuständige Kommissariat 24 ausgewertet.