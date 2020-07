Polizeieinsatz in München: Schüler beteuert Unschuld

Nach dem Großeinsatz wegen einer Schlägerei Samstagabend in der Münchner Fußgängerzone hat der Hauptbeschuldigte Medien gegenüber seine Unschuld beteuert und das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen ihn kritisiert. Er habe niemanden gezielt geschlagen, zitieren Zeitungen den 18-Jährigen. Genau das hatte die Polizei dem Schüler aber zunächst vorgeworfen.

Widersprüchliche Aussagen - Schüler beteuert Unschuld

Anfangs hatte es seitens der Behörde geheißen, der Teenager hätte einen 33-jährigen Beamten mit zwei gezielten Faustschlägen ins Gesicht getroffen. Von dieser Darstellung ist die Polizei inzwischen selbst abgerückt. Es bleibt aber der Vorwurf, der 18-Jährige habe den Beamten so verletzt, dass er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus musste und danach dienstunfähig war. Der Schüler beteuert in den Zeitungsberichten seine Unschuld. Er habe einen Streit schlichten wollen und sei selbst von Polizisten in Bauch und Rippen geschlagen worden. Demnach wurde ihm ein Tag nach der Auseinandersetzung eine Gehirnerschütterung attestiert.

Vergleich mit George Floyd

Die Kritik des 18-Jährigen gipfelt in dem Vorwurf, Polizisten hätten ihm am Boden liegend auf den Hals gedrückt, so dass ihm schwarz vor Augen wurde, so wie bei Georg Floyd, der bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA getötet wurde. Zur Erklärung: Der Schüler aus Maisach ist selbst Schwarzer. Diese Darstellung weist die Polizei vehement zurück. Zu keiner Zeit hätten Beamte Gewalt oder Druck auf den Hals des Beschuldigten ausgeübt.

Polizeipräsident Hubertus Andrä bezeichnete die Angriffe auf die Beamten - insgesamt wurden drei bei dem Einsatz verletzt - als inakzeptabel. Auch kritisierte er die Selbstdarstellung von Tatbeteiligten in Sozialen Medien, wonach sie sich friedfertig und passiv verhalten hätten. Dies widerspreche den vorliegenden Informationen der Polizei.

Haupttatverdächtiger bereits aktenkundig

Auf Nachfragen des BR bestätigte das Präsidium, dass Beamte bei dem Einsatz auch ihre BodyCams aktiviert hatten. Die Aufnahmen werden im Rahmen der Ermittlungen durch das für Körperverletzungen zuständige Kommissariat 24 ausgewertet. Der haupttatverdächtige 18-jährige Schüler ist nach Angaben der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Er sei bereits wegen anderer Delikte, aber auch wegen Körperverletzung aktenkundig geworden.