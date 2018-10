Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft Stephansposching

Ein Asylbewerber aus Sierra Leone sollte heute aus der Außenstelle Stephansposching des Ankerzentrums Deggendorf in Gewahrsam genommen werden. Das teilte die Polizei in einer Mitteilung mit. Der 25-jährige Mann sollte im Rahmen der Dublin III-Verordnung nach Italien abgeschoben werden. Der Einsatz schlug jedoch fehl.

Asylbewerber flüchtete aus Unterkunft

Der 25-jährige Asylbewerber konnte in der Unterkunft nicht angetroffen werden. Mehrere Flüchtlinge aus Nigeria, die eigentlich nicht vom Polizeieinsatz betroffen waren, störten laut Polizeiangaben den Einsatz massiv. Der Wortführer der Gruppe griff einen Polizeibeamten an. Er wurde unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen, konnte jedoch wieder flüchten.

Derzeit erfolgt eine polizeiliche Begehung der Unterkunft. Daran beteiligt sind das Polizeipräsidium Niederbayern und die Bereitschaftspolizei.

"Wir müssen schauen, welche Personen sich jetzt in der Unterkunft aufhalten, ob darunter auch Unberechtigte sind." Polizeisprecher

Weil sich die Unterkunft recht nahe an der Autobahn befindet, war die A92 bei Plattling vorübergehend komplett gesperrt. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, so ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage. Die Polizei hatte befürchtet, dass bei der Polizeibegehung womöglich Bewohner der Unterkunft auf die Autobahn flüchten hätten können.

Wo sich der 25-Jährige aus Sierra Leone derzeit aufhält, ist nicht bekannt, so die Polizei. Zunächst war fälschlicherweise in sozialen Netzwerken verbreitet worden, dass es sich bei dem Einsatz um einen bewaffneten Angriff von Rechten auf die Asylunterkunft handelte.