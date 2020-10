Polizeieinsatz in Essing: Täter und Opfer kannten sich

Am vergangenen Freitag hat eine Beamtin der Polizeiinspektion Kelheim einen Schuss abgegeben, nachdem ein 25-jähriger Mann in Essing, im Landkreis Kehlheim, mit einem Messer auf eine 56-jährige Frau losgegangen war. Die Polizistin verletzte den Mann am Bein. Mittlerweile erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl gegen den 25-Jährigen wegen versuchter Tötung. Die Hintergründe des Streits sind noch nicht geklärt.

Ex-Mieter attackierte seine Vermieterin

Zwischen dem Tatverdächtigen und der attackierten Frau bestand in der Vergangenheit ein Mietverhältnis. Zur Tatzeit hatten sie jedoch keinen regelmäßigen Kontakt mehr. Wieso der 25-Jährige seine ehemalige Vermieterin am Tattag aufsuchte und es zu dem Übergriff kam, ist nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so das Polizeipräsidium Niederbayern.

Täter wurde durch den Beinschuss nicht schwer verletzt

Der Mann soll am Montag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden, nachdem er eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchlaufen hat. Durch den Beinschuss wurde er nicht schwerer verletzt. Die Polizeibeamtin, die den Schuss abgegeben hatte, wird psychologisch betreut. Die Schussabgabe wird, wie in solchen Fällen üblich, vom Bayerischen Landeskriminalamt geprüft.