Polizeieinsatz in Essing: Polizist schießt Mann ins Bein

In Essing im Landkreis Kelheim ist es am Vormittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Dabei hat einer der Beamten einen Schuss abgegeben. Ein Mann wurde dadurch am Bein verletzt.

Polizeipräsidium hält sich noch bedeckt

Um wen es sich handelt und warum der Polizist geschossen hatte, ist völlig unklar. Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Die Kriminalpolizei Landshut und die Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln. Das Bayerische Landeskriminalamt ist wegen der Schussabgabe in die Ermittlungen eingebunden, heißt es.

Beide Männer werden betreut

Der Angeschossene ist im Krankenhaus. Der Beamte, der den Schuss abgegeben hatte, wird psychologisch betreut, so ein Polizeisprecher.