Polizeieinsatz: Siebenjährige verläuft sich auf dem Schulweg

Es war ein aufregender Morgen in Brannenburg im Landkreis Rosenheim. Die Polizei suchte nach einem sieben Jahre alten Mädchen, das nicht in der Schule angekommen war. Laut der Mutter war die Grundschülerin um 7.45 Uhr von zu Hause losgegangen. Da der Schulweg des Mädchens nur wenige hundert Meter weit ist, musste die Polizei nach eigenen Angaben alle möglichen Konstellationen in Betracht ziehen.

Polizei sucht mit Großaufgebot nach dem Mädchen

15 Polizeibeamte, ein Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Kind und auch mehrere Passanten schlossen sich an. Um kurz nach 9 Uhr wurde die Siebenjährige gefunden - in ihrem ehemaligen Kindergarten. "Warum sich das Mädchen völlig atypisch dorthin begab, konnte letztlich nicht aufgeklärt werden", so die Brannenburger Inspektion.