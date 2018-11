Polizeieinsatz in Bayreuther Flüchtlingsunterkunft

Das Drama um die Abschiebung eines Flüchtlings in einer Bayreuther Flüchtlingsunterkunft hat sich entspannt. Der Afghane, der gedroht hatte, aus einem Fenster zu springen, konnte von Rettungskräften unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Erst nach längeren Gesprächen konnte er dazu bewegt werden, wieder ins Gebäude zu kommen, so die Polizei. Er wurde in das Bayreuther Bezirkskrankenhaus gebracht.

"Wir haben die große Sorge, dass er nicht lange im Bezirkskrankenhaus bleibt und trotzdem noch für den Abschiebeflug am Dienstag vorgesehen ist. Der Mann war in Afghanistan Polizist und wird von den Taliban verfolgt. Er ist dort in Gefahr." Anna Westermann, Bunt statt Braun Bayreuth

Abschiebung nach Afghanistan geplant

Der 33-jährige Mann sollte heute von den Beamten der Bayreuther Stadt-Polizei in der Unterkunft abgeholt und dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt werden. Dort sollte laut Polizei geprüft werden, ob er in Abschiebehaft genommen wird. Am Dienstag soll er von Leipzig aus nach Afghanistan fliegen.