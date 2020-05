Polizeieinsatz in Abensberg: Drei Männer festgenommen

Weil wohl ein in Regensburg wohnhafter 20-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einer Asylbewerberunterkunft in Abensberg gegen seinen Willen festgehalten wurde, kam es zu einem mehrstündigen Polizeieinsatz. Das hat das Polizeipräsidium Niederbayern mitgeteilt. Der Tat vorausgegangen sein soll eine mögliche räuberische Erpressung im Stadtgebiet Regensburg.

Hintergründe noch unklar

Über die genauen Hintergründe dieser und auch der vorangegangenen Tat in Regensburg liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zwei Bekannte des Opfers riefen Polizei

Zwei Bekannte des vermeintlichen 20-jährigen Opfers sollen die Polizei in Regensburg über die angebliche Festhaltung in Kenntnis gesetzt haben, so die Polizei.

Drei Tatverdächtige festgenommen

Wie die Polizei soeben (16 Uhr) dem BR gegenüber bekannt gegeben hat, ist der Zugriff erfolgt und es wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Das Opfer konnte ebenfalls leicht verletzt geborgen werden. Details will das Polizeipräsidium Niederbayern demnächst in einer Pressemitteilung veröffentlichen. Es handele sich wohl um eine Forderungssache zwischen Asylbewerbern und die Auseinandersetzung habe schon gestern in Regensburg begonnen.