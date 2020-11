Polizeieinsatz im ICE – Mann schleift Messer während der Fahrt

Ein vermeintlicher Messerstecher in einem ICE hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der ICE war von Nürnberg in Richtung Würzburg unterwegs. "Ein Kampfsportler hatte im Zug seine Einhandmesser geschliffen und damit die Reisenden verunsichert", heißt es von der Polizei.

Außerplanmäßiger Stopp am Bahnhof in Iphofen

Eine Zugbegleiterin hatte die Bundespolizei über einen möglichen Messestecher informiert, weshalb der Zug in Iphofen außerplanmäßig die Fahrt stoppte. Beamte der Bundes- und Landespolizei waren vor Ort und konnten die Situation relativ schnell klären. Beim vermeintlichen Messerstecher handelte es sich um einen 49-jährigen Kampfsportler aus Norddeutschland.

Polizei stellt mehrere Messer sicher

"Der 49-Jährige schliff aus Langeweile seine Einhandmesser an seinem Sitzplatz", teilte die Polizei mit. Das besagte Messer und weitere Übungsmesser wurden von der Polizei sichergestellt. Der 49-Jährige bekommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Waffengesetz.

Laut Polizei hatte der Mann während des Einsatzes einen Krampfanfall erlitten und wurde vom Rettungsdienst daraufhin am Bahnhof in Iphofen versorgt. Er konnte kurze Zeit später in einem Regionalzug weiterfahren.