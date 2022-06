Holzschwert löst Polizeieinsatz am Franken-Center aus

Entwarnung der Polizei wegen des Einsatzes am Einkaufszentrum Franken-Center in Nürnberg-Langwasser. Dort hat ein Mann mit einem vermeintlichen Samuraischwert am Mittag für einigen Wirbel und den größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Vorsorglich das Franken-Center gesperrt

Die Polizei hatte einen Anruf bekommen, wonach ein Mann mit einem Samuraischwert Richtung Franken-Center unterwegs sei, teilten Beamte auf Twitter mit. Eine Fahndung wurde eingeleitet, die Polizei räumte und sperrte das Franken-Center.

Polizisten konnten den gesuchten Mann schließlich ausfindig machen, er trug lediglich ein Holzschwert mit sich. Auch das hat die Polizei Mittelfranken getwittert.