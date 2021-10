Polizeieinsatz: Autofahrer hantiert mit Schreckschusspistole

Am Freitag war eine Frau in Bad Neustadt mit dem Auto unterwegs – daran ist zunächst nichts ungewöhnlich. Doch als sie in der Meininger Straße in das neben ihr fahrende Auto blickte, sah sie den Fahrer mit einer vermeintlich scharfen Pistole hantieren. Die Waffe hielt er auf Höhe des Lenkrads und war laut Zeugin dabei, ein Magazin einzuführen. Sofort verständigte die Frau die Polizei.

Entwarnung: Waffe war eine Schreckschusspistole

"Da man dieser Mitteilung alle erdenklichen Szenarien einräumen musste, waren in der Folge mehrere Streifenbesatzungen an der Fahndung nach dem Fahrzeug beteiligt.", so die Polizei. Insgesamt waren zehn Streifenwägen im Einsatz, hieß es auf BR-Anfrage. Nach einer dreiviertel Stunde konnte der 59-jährige Fahrer dann ausfindig gemacht und Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um eine Schreckschusspistole.

Autofahrer wollte Pistole auf Unregelmäßigkeiten prüfen

Der 59-Jährige erklärte den Beamten, dass diese beim Öffnen des Handschuhfachs aus dem Fach gefallen war. Der Mann habe die Pistole dann aufgehoben und auf mögliche Unregelmäßigkeiten überprüft. Eine Erlaubnis für das Führen einer Schreckschusspistole konnte der Mann vorzeigen.

Polizei ermahnt Waffen-Besitzer zu Achtsamkeit

Die Polizei ermahnte den Mann daraufhin eindringlich, in Zukunft achtsamer mit seiner Waffe umzugehen. Weitere Konsequenzen hat der Vorfall nicht, da der Mann laut Polizei keine Verstöße begangen hat. Während der Fahrt dürften keine elektronischen Gegenstände wie etwa Handys oder Tablets benutzt werden. Eine Waffe sei aber kein elektronisches Gerät, weshalb das Hantieren damit theoretisch nicht verboten sei – solange der Verkehr nicht gefährdet wird – erklärte die Polizei. Eine solche Gefährdung lag nicht vor.