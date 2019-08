Polizeieinsatz am Stachus: Mann bedroht Passanten mit Pistole

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es heute Morgen am Stachus. Kurz nach 8 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, in denen beschrieben wurde, dass am Karlsplatz ein Mann Menschen mit einer Schusswaffe bedrohe. Über zehn Streifen fuhren daraufhin zum Tatort, von dem sich der Unbekannte mittlerweile aber entfernt hatte.

Schnelle Festnahme nach Zeugenaussagen

Sieben Personen, alle unverletzt, konnten den Mann aber so genau beschreiben, dass er kurze Zeit später beim Sendlinger Tor festgenommen werden konnte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Ungar ohne festen Wohnsitz.

Waffe stellt sich als Spielzeugpistole heraus

Die täuschend echt wirkende Waffe trug er noch bei sich, entpuppte sich aber als schwarze Spielzeugpistole. Bislang haben die Ermittler bei dem Beschuldigten kein erkennbares Motiv für sein Handeln feststellen können. Noch heute entscheidet ein Ermittlungsrichter, ob der Ungar in Haft kommt.