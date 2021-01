Polizeieinsätze in Nürnberg und Fürth wegen Beziehungsstreits

Zwei Beziehungsstreitigkeiten haben in Nürnberg und Fürth am Freitag und Samstag für gleich mehrere Polizeieinsätze gesorgt. In einem Fall hatten Anwohner in Fürth die Polizei gerufen, weil es in der Wohnung einer Familie zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen war.

Frau flüchtet, Mann beschädigt Auto

Die 31 Jahre alte Ehefrau flüchtete zu einer Nachbarin. Währenddessen demolierte ihr 37-jähriger Mann die Scheiben ihres Autos, so die Polizei. Als die Einsatzkräfte bei der Wohnung ankamen, attackierte der Mann zwei Beamtinnen und riss eine von ihnen an den Haaren zu Boden, teilte die Pressestelle der Polizei mit. Die übrigen Beamten konnten den alkoholisierten Mann schließlich festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Nürnberger verschanzt sich in Wohnung

Im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer hatte sich am Samstag ein 33 Jahre alter Mann in seiner Wohnung verschanzt. Dessen 29 Jahre alte Lebensgefährtin hatte die Polizei gerufen, weil ihr Freund sie geschlagen haben soll. Als die Polizeistreife bei der Wohnung eintraf, weigerte er sich, die Wohnungstür zu öffnen und beleidigte die Beamten, so die Polizei.

USK musste anrücken

Da der Verdacht bestand, dass der Mann eine Schusswaffe bei sich hatte, drangen Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken in die Wohnung ein. Dort konnten sie denn 33-Jährigen überwältigen und fesseln. Eine Schusswaffe wurde in der Wohnung allerdings nicht gefunden.