Polizeieinsätze im Ankerzentrum Schweinfurt – acht Festnahmen

Laut Polizeipräsidium Unterfranken gab es am Dienstag vor dem Ankerzentrum eine heftige Auseinandersetzung zwischen sechs Bewohnern und einer Gruppe Armenier aus Frankfurt. Drei Personen wurden dabei verletzt. Ein Mann erlitt eine Stichverletzung im Bereich der Hüfte, zwei Männer wurden leicht verletzt. Laut Polizei waren vier armenische Männer aus dem Raum Frankfurt mit ihrem Fahrzeug am Ankerzentrum vorgefahren und waren gegen 22.45 Uhr auf dem Parkplatz mit sechs Landsleuten in Streit geraten. Zwei im Ankerzentrum wohnende Flüchtlinge wurden leicht verletzt. Einer der aus Frankfurt angereisten Männer wurde wenig später von seinen Begleitern mit einer Stichverletzung in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Mann wurde noch in der Nacht operiert, es besteht laut Auskunft der Ärzte jedoch keine Lebensgefahr. Die Polizei hatte am Mittwochmorgen zunächst drei Tatverdächtige im Alter von 37, 40 und 41 Jahren festgenommen. Später konnten noch drei weitere Tatverdächtige im Alter von 34, 41 und 57 festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die sechs Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Flüchtling sticht mit Messer auf Mitbewohner ein

Am Montagabend soll ein 22-Jähriger im Ankerzentrum Schweinfurt seinen Mitbewohner mit einem Messer verletzt haben. Im Zuge eines Streits war es gegen 19.20 Uhr zu dem Messerangriff gekommen, bei dem ein 31-jähriger Flüchtling eine Schnittverletzung im Gesicht erlitt. Der 22-Jährige steht unter dringendem Verdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Polizei gibt es außerdem Hinweise, dass es bereits im Vorfeld dieser Tat im Bereich eines nahegelegenen Supermarktes zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Messerangreifer und einem anderen Bewohner der Asylbewerberunterkunft gekommen war.

Rettungssanitäter im Ankerzentrum angegriffen

Ein 21-jähriger Bewohner in der Schweinfurter Asylbewerberunterkunft hat am späten Samstagabend Einsatzkräfte des Rettungsdienstes angegriffen. Als er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, leistete der betrunkene 21-Jährige der Polizei zufolge Widerstand und versuchte unter anderem, einen Beamten in die Hand zu beißen. Begonnen hatte demnach alles gegen 22.45 Uhr, als der Rettungsdienst im Ankerzentrum eine hilfsbedürftige Person behandelte. Urplötzlich sei der 21-Jährige mit erhobenen Fäusten auf die Einsatzkräfte losgegangen und habe sie bespuckt. Eine Streifenbesatzung der Schweinfurter Polizei wurde zu Hilfe gerufen und nahm den offenbar stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Dieser habe daraufhin die Beamten beleidigt und vergeblich versucht, sich zu widersetzen. Während der Fahrt zur Dienststelle habe der Beschuldigte im Streifenwagen versucht, den begleitenden Polizeibeamten in die Hand zu beißen. Den Rest der Nacht verbrachte der 21-Jährige in einer Arrestzelle.