Polizeibergführer stellen sich auf strengen Corona-Winter ein

Corona-Winter könnte für Polizeibergführer streng werden

Auch im Winter zieht es immer mehr Menschen in die Berge. Doch viele unterschätzen die Gefahr. Walter Schmid ist heute zusammen mit Thomas Rappensberger unterwegs – er ist der Leiter der Alpinpolizei im Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Ausgerüstet mit Stöcken und guten Schuhwerk mit Grödeln stampfen die beiden Polizeibergführer durch den Schnee bergauf, zu oft haben sie schon schreckliches gesehen. Die Polizeibergführer kommen zum Einsatz, wenn Bergsteiger verunglücken oder Menschen in den Bergen vermisst werden. Auch für diesen Corona-Winter ahnt Thomas Rappensberger nichts Gutes. Er befürchtet, dass viele, die Geschmack am Wandern im Sommer gefunden haben, sich jetzt auch im Winter probieren. Doch der Mann, der in den Bergen zu Hause ist, warnt.

Es ist kalt, es wird früher dunkel, die Ausrüstung muss geeignet sein von warmer Kleidung bis zum Steigeisen.

Gefahren im Winter oft unterschätzt

Fällt mehr Schnee, steigt auch die Lawinengefahr. Viele Wanderwege führen direkt vorbei an Lawinenstrichen. So auch der Weg hoch zum Pürschling. Die Hütte oben hat geschlossen, der Weg ist damit nicht offiziell geöffnet. Die Folge: Die Lawinenwarnkommission überwacht ihn nicht, doch das ist vielen Wanderern die jetzt hochsteigen, gar nicht klar. Was im Sommer eher unproblematisch ist, wird im Winter schnell lebensgefährlich, weiß Walter Schmid.

Pro Jahr sterben rund 50 Menschen in den oberbayerischen Bergen

An einer kahlen, steilen Stelle hält er an und deutet nach oben – vor ein paar Jahren ist hier eine Lawine abgegangen. Sie hat die Pistenraupe vom Hüttenwirt mitgerissen. Er hatte großes Glück und konnte sich unverletzt befreien. Auch mehrere Wanderer hat ein Schneeabgang an dieser Stelle schon verschüttet, auch sie kamen ohne größeren Verletzungen davon. Nicht immer endet es so glimpflich. Allein die oberbayerischen Polizeibergführer müssen jedes Jahr um die 50 Tote bergen. Erst vor ein paar Tagen ist ein Bergsteiger an der Klammspitze tödlich verunglückt. Walter Schmid hat die Leiche geborgen und vermutlich wird es nicht lange dauern, bis er in diesem Corona-Winter wieder ausrücken muss.