Polizeibeamte auch in Freizeit aufmerksam – gleich zwei Zugriffe

Der erste Fall ereignete sich gestern Abend in Würzburg. Ein Beamter der Operativen Ergänzungsdienste war kurz vor 18 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Im Vorübergehen erkannte er in der Grombühl-Straße einen 34-Jährigen, der mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg gesucht wurde. Der Polizeibeamte legitimierte sich mit seinem Dienstausweis, nahm den Mann fest und übergab ihn dann an eine zwischenzeitlich informierte Streife.

Autofahrer in Bessenbach: Schlangenlinien und 2,2 Promille

Ebenfalls gestern Abend war ein Beamter des Polizeipräsidiums Unterfranken in Bessenbach (Lkr. Aschaffenburg) auf dem Heimweg von Dienst, als er auf einen Pkw vor ihm aufmerksam wurde. Der Mann am Steuer fiel durch seine deutlich unsichere Fahrweise auf und fuhr in Schlangenlinien.

Festgenommener Mann muss zweijährige Haftstrafe absitzen

Bis zum Eintreffen einer Streife der Aschaffenburger Polizei blieb der Beamte hinter dem Fahrzeug. Als der Streifenwagen den Pkw schließlich im Ortsteil Keilberg stoppen konnte, ergab ein Alkoholtest bei dem 51-jährigen Fahrer einen Wert von rund 2,2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Während der Festgenommene in Würzburg nun seine zweijährige Freiheitsstrafe absitzen wird, erwartet den 51-jährigen Pkw-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.