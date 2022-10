Polizeiauto angezündet? Zwei Männer nach Corona-Demo vor Gericht

Weil sie versucht haben sollen, bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik Mitte Dezember letzten Jahres in Schweinfurt ein ziviles Polizeifahrzeug in Brand zu stecken, müssen sich am Montag zwei 30 und 34 Jahre alte Männer in Schweinfurt vor dem Amtsgericht verantworten. Den beiden Männern aus der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt werden versuchte Brandstiftung, versuchte Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Landfriedensbruch vorgeworfen.

Versuchte Brandstiftung und Landfriedensbruch

Der 34-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt soll zudem ein Messer dabeigehabt haben. Er ist zusätzlich wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen das Waffenführungsverbot bei einer Versammlung angeklagt. Das zivile Polizeifahrzeug stand in der Nähe des Rathauses. Die beiden Männer sollen versucht haben, mit Brandbeschleuniger den Wagen in Brand zu stecken. Einer von ihnen soll vermummt mitgebrachte Grillanzünder entzündet und dann auf einen Hinterreifen unter dem Tank des Zivilfahrzeugs der Polizei gelegt haben.

Feuer schnell gelöscht

Der andere Angeklagte soll aufgepasst haben, dass niemand kommt. In dem Wagen saß zu dem Zeitpunkt niemand. Polizisten konnten das Feuer schnell löschen und die beiden Männer festnehmen. Das Zivilfahrzeug der Polizei soll von außen als Dienstfahrzeug erkennbar gewesen sein, weil unter der Windschutzscheibe im Innenraum eine Anhaltekelle mit der Aufschrift "Stopp Polizei" gelegen haben soll. Während der Demonstration sollen in zivil mitlaufende Polizisten gehört haben, wie einer der Angeklagten geäußert haben soll, an diesem Abend ein Auto anzünden zu wollen.

Bei dieser nicht angemeldeten Demonstration mit rund 600 Teilnehmern waren acht Personen vorläufig festgenommen worden, weil sie beim Versuch, ihre Identität festzustellen, mit Schlägen und Tritten gegen Polizeibeamte Widerstand geleistet hatten.