Polizeiaufgebot verfolgt flüchtenden Raser quer durch München

Eine Verkehrskontrolle der Polizei hat sich am Sonntagvormittag zu einer rasanten Verfolgungsjagd entwickelt. Wie die Polizei berichtet, habe ein 40-jähriger Mann um kurz nach 9 Uhr im Bereich der Münchner Bad-Schachener-Straße nicht auf Anhaltesignale der Polizei reagiert.

Fahrer flüchtet mit 160km/h durch München

Der Fahrer sei mit bis zu 160 km/h vor den Beamten davon gerast. Dabei sei er kreuz und quer durch die Stadt gefahren, unter anderem durch die Stadtteile Berg am Laim, Giesing, Au, dann durch die Paul-Heyse-Unterführung und die Dachauer Straße. Schließlich habe er das Stadtgebiet in Richtung Dachau verlassen. Er sei auf seiner Flucht von zahlreichen Polizeikräften verfolgt worden, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen, so der Polizeisprecher.

Flüchtiger in Dachau festgenommen

Zwischenzeitig verloren die Beamten laut dem Sprecher des Polizeipräsidiums den Kontakt zum Flüchtenden, da eine Verfolgung ohne immense Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht möglich gewesen wäre. In Dachau konnten jedoch im Rahmen der Sofortfahndung das vom Flüchtenden abgestellte Fahrzeug und kurz darauf auch der Flüchtige selbst gefunden und festgenommen werden.

Kein Alkohol - Beweggründe derzeit unklar

Die Beweggründe für die Flucht seien bisher noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, so der Polizeisprecher. Was man jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand schon sagen könne, sei, dass der 40-Jährige nicht unter Alkoholeinfluss stand und auch das Fahrzeug auf ihn zugelassen war.