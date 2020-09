Polizeiarbeit miterleben beim Sicherheitstag in Oberfranken

Die Polizei Oberfranken präsentiert sich heute beim dritten länderübergreifenden Sicherheitstag. An zahlreichen Infoständen und bei allerlei Aktionen im gesamten Bezirksgebiet können Interessierte den ganzen Tag über bis 22 Uhr die Polizeiarbeit kennenlernen und mit den Polizistinnen und Polizisten über ihre Arbeit sprechen.

Infostände in Kulmbach und Hof

Die Möglichkeit dazu gibt es zum Beispiel bei Geschwindigkeitskontrollen, bei Schulwegkontrollen, Verkehrssicherheitsübungen an den Schulen oder eben auch an zahlreichen Infoständen in den oberfränkischen Städten. Die Kripo Hof informiert zum Beispiel in der Altstadt zum Thema Internetkriminalität und Call Center Betrügereien. In Kulmbach wird es am Nachmittag einen Infostand der Polizei zum Thema Verkehrssicherheit geben, an dem sich interessierte Bürger auch Laserpistolen anschauen können.

Alle oberfränkischen Polizeidienststellen beteiligen sich mit insgesamt 700 Einsatzkräften an dem Aktionstag. Darunter sind auch Pferde- und Motorradstaffeln. Ziel der Aktion ist es, die Polizeiarbeit transparent zu machen, die Vielfalt des Berufs zu zeigen und damit für Akzeptanz der Polizeiarbeit in der Öffentlichkeit zu werben, so eine Sprecherin der Polizei Oberfranken.

Länderübergreifende Aktion

Die Einsätze am Sicherheitstag in Oberfranken begleitet die Polizei unter #wirfüreuch auf den bereits bestehenden Social Media-Kanälen Twitter und Facebook, sowie seit heute auch erstmals auch auf Instagram.

Der Sicherheitstag findet jedes Jahr länderübergreifend statt - im Zuge der existierenden Kooperationsvereinbarungen zwischen den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Heuer läuft er zum dritten Mal in Bayern. Oberfranken ist das erste Mal beteiligt.