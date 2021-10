Polizeiaktion: Verstöße bei jedem vierten Lkw in Oberfranken

Bei jedem vierten kontrollierten Lkw stellte die Verkehrspolizei in Oberfranken Verstöße fest. In den vergangenen beiden Wochen fanden im ganzen Regierungsbezirk 22 stationäre sowie mobile Kontrollen auf den Autobahnen und Fernstraßen statt. Dabei lag der Schwerpunkt bei LKW und Bussen über dreieinhalb Tonnen.

Jeder vierte Lkw-Fahrer ermahnt

Jeder vierte kontrollierte Fahrer wurde dabei von den Polizisten ermahnt, weil er entweder während des Fahrens telefonierte oder seine Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatte. Vor allem auch die vorgeschriebenen Abstände zum vorausfahrenden Lkw wurden nicht eingehalten. Deswegen gibt es in dieser Woche bis einschließlich Donnerstag am Parkplatz Sophienberg West an der A9 eine sogenannte Präventionsveranstaltung Schwerverkehr. Diese wird von der oberfränkischen Polizei und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) gemeinsam durchgeführt.

Überschläge im Simulator: Augenöffner für Lkw-Fahrer

Die kontrollierten Lkw-Fahrer können auf dem Parkplatz in Simulatoren einen Überschlag mit einem Lastwagen ausprobieren ebenso wie einen Aufprall mit einem Fahrzeug auf ein Stauende. Für die meisten der 35 am Montag kontrollierten Fahrer wirken die Fahrten im Simulator wie Augenöffner, vor allem was das Anlegen von Gurten betrifft.

Etwa 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer würden tagsüber den Gurt anlegen, nachts hingegen nur 20 Prozent, erklärt Klaus Kuhn, Verkehrsberater der DVR. Der Grund sei vor allem Bequemlichkeit und, weil die Fahrer meinten, die Polizei würde es nachts nicht bemerken. Hinzu komme ein trügerisches Sicherheitsgefühl bei den Fahrern. Wenn jahrelang nichts passiert sei, werde man nachlässig, berichtet ein Fahrer, nachdem er im Überschlagssimulator war und verspricht künftig den Gurt immer anzulegen.

Polizeiaktion gut angenommen

In Oberfranken kamen bei Lkw Unfällen drei Fahrer ums Leben, berichtet Kathi Weißerth von der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth, über 40 Menschen seien dabei verletzt worden. Die Aktion werde von den Fahrerinnen und Fahrern sehr gut angenommen und keinesfalls als lästige Belehrung gesehen.