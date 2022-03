Polizeiaktion in Hof: Verlassener Italiener glaubt an Entführung

Weil seine Freundin entführt worden sein soll, hat ein Italiener die Polizei in Hof aufgesucht. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei der Mann extra aus Italien angereist. Seine Freundin habe ihn angeblich um Hilfe gebeten, da sie von einem Unbekannten gegen ihren Willen in Hof festgehalten würde. Auch ihren Pass habe ihr der Unbekannte abgenommen.

Missverständnis sorgt für Polizeieinsatz in Hof

Während der Italiener bei der Polizei war und mittels eines Dolmetschers vernommen wurde, oberservierten zivile Beamte ein Anwesen, auf dem sich die Freundin aufhalten sollte. Als ein Mann und eine Frau das Gebäude verließen, wurden sie kontrolliert.

Es handelte sich um die vermeintlich entführte Frau, die den Polizisten glaubhaft vermitteln konnte, dass sie freiwillig in Hof sei und auch im Besitz ihres Passes war. Sie habe sich von ihrem italienischen Freund getrennt. Offenbar kam es durch eine Fehlinterpretation von Kurznachrichten zwischen der Frau und ihrem Ex-Partner zu dem Entführungs-Missverständnis.