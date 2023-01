Polizei zieht erste Bilanz: Silvester in Bayern wie "vor Corona"

Wie ein "typisches Silvester vor Corona" – so hat ein Polizeisprecher aus Unterfranken am Sonntagmorgen das Einsatzaufkommen beim diesjährigen Jahreswechsel beschrieben. Auch im Rest Bayerns waren es vor allem kleinere Einsätze, die Polizei und Feuerwehr beschäftigten. In Schwaben und Oberbayern kam es auch zu schwereren Bränden. In den meisten bayerischen Regierungsbezirken kümmerten sich die Einsatzkräfte zum Jahreswechsel überwiegend um kleinere Brände, Ruhestörungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen durch Böller.

Böllerverbot am Marienplatz: Nicht alle hielten sich daran

Auch in der Landeshauptstadt verlief laut Mitteilung der Polizei die Silvesternacht eher ruhig. In München feierten am Marienplatz und in der Fußgängerzone rund 20.000 Menschen den Jahreswechsel. Die Stadt hatte für diesen Bereich ein komplettes Feuerwerksverbot ausgesprochen. Mit Lautsprecherdurchsagen machten die Einsatzkräfte immer wieder auf das Böllerverbot aufmerksam. Dennoch wurden sieben Menschen wegen gezündeter Pyrotechnik angezeigt.

Für die Münchner Polizei war die Silvesternacht dennoch wie gewohnt arbeitsreich. In einer ersten vorläufigen Bilanz heißt es, zwischen 19 Uhr und 5 Uhr sind die Beamtinnen und Beamten zu mehr als 550 Einsätzen gefahren. Vor allem wurden sie wegen Ruhestörungen alarmiert, aber auch wegen unerlaubten Einsatzes von Pyrotechnik oder im Zusammenhang mit Bränden.

Auch am Sonntag keine Kracher in der Münchner Innenstadt

Die Münchner Polizei weist darauf hin: Das Verbot zum Abbrennen von Pyrotechnik mit ausschließlicher Knallwirkung innerhalb des Mittleren Rings (Umweltzone) gilt noch den gesamten Neujahrstag bis 24.00 Uhr.

Notrufe wegen entlaufener Haustiere

Tiere haben laut Münchner Polizei unter der Knallerei in der Silvesternacht gelitten. Am Nachmittag und im Laufe des Abends gingen mehrere Notrufe von Tierbesitzern ein, deren Hunde und auch eine Katze erschreckt durch Pyrotechnik weggelaufen waren. Auch zugelaufene Haustiere wurden der Polizei gemeldet. Einige der Tiere konnten bereits wieder mit ihren Besitzern vereint werden, teilt die Münchner Polizei mit.

Wohnhausbrände und ein Fahrzeugbrand durch Pyrotechnik

Größere Einsätze gab es in Oberbayern und Schwaben: Bei einem Wohnhausbrand in Leobendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) wurde eine Bewohnerin leicht verletzt. Die Brandursache war hier zunächst noch unklar. In Tacherting (Landkreis Traunstein) wurde ein Stadel durch Raketen in Brand gesteckt. Das Feuer griff anschließend auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Verletzt wurde bei dem Brand jedoch niemand. In beiden Fällen schätzt die Polizei den Schaden auf eine fünfstellige Summe.

Im Ingolstädter Stadtteil Gerolfing hat ein 13-Jähriger einen Fahrzeugbrand mit rund 20.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Bub hatte am Abend pyrotechnisches Jugendfeuerwerk abgebrannt, teilt die Polizei mit. Einer der Feuerwerkskörper geriet dabei laut Polizei unabsichtlich unter den Motorraum eines geparkten Pkw. Der fing im Motorraum Feuer und brannte im vorderen Bereich komplett aus. Die Freiwillige Feuerwehr Gerolfing und die Berufsfeuerwehr Ingolstadt waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort. Der Fahrzeugbrand wurde schnell gelöscht, verletzt wurde niemand.

Im schwäbischen Mönchdeggingen (Landkreis Donau-Ries) geriet aus bisher ungeklärter Ursache der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Flammen griffen dann auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Auch hier wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Mit Informationen von dpa