Polizei zieht eine positive Bilanz der Maskenkontrollen im ÖPNV

Insgesamt musste die Polizei in 664 Fällen Fahrgäste ansprechen, weil sie keine Maske trugen. In nur 27 Fällen hatten die Angesprochenen gar keinen Mund-Nase-Schutz dabei. Diese Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden als Ordnungswidrigkeit angezeigt. Die Betroffenen mussten das Verkehrsmittel bei der nächsten Station verlassen.

Maske unter der Nase hat keine Schutzwirkung

In den meisten Fällen aber wurde der Mund-Nase-Schutz nicht korrekt getragen. Beispielsweise war nur der Mund bedeckt und damit keine Schutzwirkung gegen das Corona-Virus gegeben. In anderen Fällen hatten die Fahrgäste zwar eine Maske dabei – trugen diese aber gar nicht. Die eingesetzten Beamten erklärten diesen Passagieren daraufhin, dass der Mund-Nase-Schutz zur Eindämmung der Infektionsgefahr dient.

Verständnis für Kontrollaktion bei den Passagieren

Zu längeren Diskussionen und uneinsichtigem Verhalten sei es nur in wenigen Einzelfällen gekommen, heißt es weiter. Fast alle Fahrgäste hätten Verständnis für die Durchführung der Kontrollen gezeigt, so das Präsidium. In Mittelfranken wurden die Kontrollen am Donnerstag (13.08.20) von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr durchgeführt. Beteiligt waren Beamte der Polizeiinspektionen, der mittelfränkischen Einsatzzüge sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei.