Wie friedlich war die Wiesn 2019? Das sagt die Polizei

Neben der Stadt München hat am letzten Wiesn-Sonntag auch die Polizei ihre Oktoberfest-Bilanz gezogen. Und auch bei dieser Statistik hat sich insgesamt eher wenig geändert.

Die Zahl der Straftaten nahm um ein Prozent ab und liegt jetzt bei 914. Die Zahl der Einsätze dagegen stieg um sieben Prozent auf 1.915. 2018 waren es 924 Straftaten und 1.786 Einsätze.

Die erhöhte Einsatzzahl erklärt die Münchner Polizei auch damit, dass die Beamten mittlerweile oft früher und damit rechtzeitiger zu Hilfe gerufen würden. Die Zahl der Straftaten steige daher nicht automatisch mit der Einsatzzahl.

Von einem leichten Anstieg der Straftaten berichtet die Bundespolizei, die vor allem die An- und Abreise der Wiesngäste betreut. Polizeidirektor Jürgen Vanselow spricht dennoch von "einer insgesamt friedlichen Wiesn". Konkrete Zahlen nannte er nicht.

Mehr Gewalt- und Sexualdelikte

Unterschiede zeigen sich erst, wenn man sich die Statistik genauer ansieht: So gab es im Vergleich zum Jahr 2018 einen relativ deutlichen Anstieg bei der Zahl der gefährlichen Körperverletzungen von 70 auf 78 sowie bei den Maßkrugschlägereien von 27 auf 32.

Gewaltdelikte hebt auch die Bundespolizei in ihrem Einsatzgebiet, den Bahnhöfen und Zügen rund um die Wiesn, hervor. So wurde zum Beispiel ein Mann an der Donnersbergerbrücke in das S-Bahn-Gleis gestoßen und an einer Haltestelle im Landkreis Fürstenfeldbruck kam es zu einer lebensgefährlichen Attacke mit einem Teppichmesser.

Die Zahl der Sexualdelikte, die von Vergehen wie "Grapschen" bis hin zu Vergewaltigungen reichen, lag 2019 bei 45. 2018 waren es 42 gewesen.

Zahl der Taschendiebestähle geht zurück

Die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stiegen mit 232 Strafanzeigen und 237 Festnahmen leicht an. 2018 hatte es 231 Anzeigen und 224 Festnahmen gegeben.

Einen deutlichen Rückgang kann die Münchner Polizei in Sachen Taschendiebstahl vermelden. Hier sank die Zahl von 174 auf 133 Fälle im Jahr 2019. Das liegt laut Polizei zum Teil auch daran, dass größere Taschen und Rucksäcke auf der Wiesn mittlerweile verboten sind.

Deutlich nach oben gingen die Zahlen beim Straßenverkehr: Statt der 332 Alkohol- und 105 Drogenfahrten 2018 gab es diesmal 360 Alkohol- und 122 Drogenverstöße. Dazu kommen noch alleine 414 Alkoholfahrten auf E-Scootern, die erst seit diesem Jahren im deutschen Straßenverkehr zugelassen sind. Für die Roller hatte die Stadt im Vorfeld ein spezielles Sicherheitskonzept entwickelt.

Polizei kann auch Positives berichten

Sowohl die Münchner Polizei als auch die Bundespolizei haben die Videoüberwachung auf dem Festgelände beziehungsweise den Bahnhöfen gelobt: vor allem für die Aufklärung aber auch für die Prävention bei Sexualdelikten und Diebstählen.

Die Polizei betonte, dass es auch ohne technische Hilfsmittel geht, wenn es sich um ehrliche Besucher handelt. Schon an den ersten Wiesn-Tagen bekam Kellner seinen mit 3.800 Euro Bargeld gefüllten Geldbeutel zurück, obwohl er ungeschützt in einem Bahnhofsschließfach lag. Eine junge Österreicherin fand ihn und sorgte dafür, dass ihn der rechtmäßige Besitzer zurückbekam.