19.03.2019, 15:17 Uhr

Polizei zieht Bilanz: Weniger Straftaten in Mittelfranken

Trotz steigender Einwohnerzahlen sind in Mittelfranken im vergangenen Jahr so wenig Straftaten verübt worden wie seit zehn Jahren nicht mehr. Insgesamt ereigneten sich 2018 demnach in Mittelfranken knapp 87.800 Straftaten.