Polizei will am Aschaffenburger Mainufer weiter Präsenz zeigen

Eine bessere Beleuchtung und ein Verbot großer Lautsprecherboxen sollen die Situation am Aschaffenburger Mainufer beruhigen. Auch am kommenden Wochenende will die Polizei wieder entlang der dortigen Promenade Präsenz zeigen. Das sind die Ergebnisse eines runden Tisches, zu dem sich Polizei und Stadt Aschaffenburg getroffen haben.

Runder Tisch zur Situation am Mainufer

Bei dem Treffen zwischen Stadt und Polizei stand noch einmal das gemeinsame Sicherheitskonzept auf dem Prüfstand. Im Zuge der Corona-Lockerungen strömen an warmen Wochenendabenden oft hunderte Menschen ans Mainufer. Die meisten verhalten sich friedlich und achten auf Mindestabstände. Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen jedoch zu Sicherheitsstörungen.

Polizei will große Lautsprecherboxen untersagen

"An der Feststellung, dass das Mainufer als Naherholungsraum für die Bewohner und Gäste der Stadt gestaltet wurde und als solcher auch genutzt werden darf, hat sich grundsätzlich nichts geändert", sagt Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD). Ein gewisses Maß der Rücksichtnahme müsse allerdings von allen Beteiligten eingehalten werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Stadt Aschaffenburg. Die Polizei will deshalb nun unter anderem überlaute Musik unterbinden.

Zukünftig sollen rund um das Mainufer nur noch kleine Lautsprecherboxen erlaubt sein. Personen, die größere Boxen mit sich führen, will die Polizei gegebenenfalls den Zutritt zum Gelände verbieten.

Lichtmasten an der Aschaffenburger Mainpromenade

Außerdem soll das Mainufer zukünftig besser ausgeleuchtet werden. Die Stadt Aschaffenburg hat bereits zusätzliche Lichtmasten in Auftrag gegeben, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei es die Unfallgefahr zu verringern. Zudem erhofft sich die Polizei, dass Personen dadurch leichter erkennbar sind und die Hemmschwelle für Straftaten steigt.

Da sich am Mainufer viele junge Menschen treffen, sollen zukünftig auch Mitarbeiter der Stadt Aschaffenburg für Kinder- und Jugendschutz auf dem Gelände unterwegs sein. In den vergangenen Wochen kam es in Aschaffenburg immer wieder zu Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen rund um das Mainufer. Am vergangenen Wochenende wurden dabei vier Polizisten leicht verletzt.