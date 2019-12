Polizei weckt schlafenden Lkw-Fahrer

Der Laster stand gegen 21 Uhr auf einer Abbiegespur am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd, teilte die Polizei mit. Der Motor lief und Abblend- sowie Rücklicht waren eingeschaltet, während der Fahrer ein Nickerchen machte, so die Polizei. Am Lastwagen waren Spuren von der Kollision mit einer Leitplanke zu erkennen.

Polizei verordnete Ausschlafen

Der 41-jährige Fahrer musste sich einem Alkohol- und einem Drogentest unterziehen, die beide aber negativ ausfielen. Offenbar war der Fernfahrer einfach nur völlig übermüdet. Er habe sich nicht einmal mehr daran erinnern können, wie er auf die Autobahn gelangt war, teilte die Polizei mit. Der 41-Jährige musste die Schlüssel des Lasters abgeben und sich ausschlafen.