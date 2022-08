> Polizei-Wasserwerfer gießen Bäume in Nürnberg

Die Straßenbäume in Nürnberg sind so trocken, dass nun sogar die Polizei eingreift. Ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei ist ab heute in Nürnberg unterwegs, um beim Gießen zu helfen.