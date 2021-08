Polizei warnt: Wieder Welle von Enkeltrick-Anrufen im Allgäu

Am frühen Samstagmorgen ging die Welle los: aus dem südlichen Allgäu wurden der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wieder eine ganze Reihe von betrügerischen Anrufen gemeldet. Da sei jemand am Telefon gewesen, der sich als Beamter der Kriminalpolizei ausgegeben hatte, erzählten die Betroffenen, und der ihnen eine ganz bestimmte Geschichte aufgetischt hatte.

Die Polizei habe Einbrecher festgenommen, dabei hätte man auch eine Liste mit weiteren Opfern gefunden, darunter der Angerufene. Der solle zur Sicherheit doch besser seine Wertgegenstände zur Aufbewahrung an die Polizei übergeben.

Betrüger manipulieren ihre Opfer stundenlang am Telefon

Die Angerufenen, die sich bei der Polizei meldeten, hatten die Betrugsmasche natürlich sofort erkannt. Vor diesen und ähnlichen Anrufen warnt die Polizei immerhin seit Jahren. Dennoch sind die Betrüger weiterhin am Telefon - und sie sind auch immer wieder erfolgreich, so das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Häufig rufen die sehr sprachgewandten Betrüger ihre Opfer über Tage immer wieder an und bauen so ein Vertrauensverhältnis zu ihnen auf. In anderen Fällen setzen sie ihre Opfer stundenlang am Telefon unter Druck, um zu verhindern, dass die Angerufenen eventuell jemanden aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis um Rat fragen können.

Selbst ein Anruf bei der Polizei landet bei den Betrügern

Besonders perfide: Teilweise fordern die Betrüger ihre Opfer sogar auf, bei der örtlichen Polizei anzurufen, um sicherzugehen, dass es sich bei dem Anruf um die "richtige" Polizei handelt. Der Angerufene hört ein Freizeichen und muss davon ausgehen, dass der Betrüger aufgelegt hat.

Der hat das Freizeichen aber nur eingespielt, wenn der Angerufene dann die Nummer der Polizei wählt, ist immer noch der Betrüger oder ein Komplize am anderen Ende der Leitung. Auch die auf dem Telefondisplay der Angerufenen angezeigte Rufnummer kann von den Tätern über eine Software manipuliert werden.

Was die Polizei rät

Werden dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West neue betrügerische Anrufe gemeldet, dann gibt das Präsidium sofort eine Warnung heraus. Verständigt werden darüberhinaus die Banken in der entsprechenden Region und auch die Taxizentralen. Allen Angerufenen rät die Polizei, sich an die folgenden Verhaltensregeln zu halten: