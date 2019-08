Polizei warnt vor Wohnwagen-Klau in München

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Großhadern einen vollgepackten Wohnwagen gestohlen, mit dem eine Münchner Familie am Morgen darauf eigentlich in den Urlaub fahren wollte. Dies sei kein Einzelfall, teilt ein Sprecher der Polizei mit. In den vergangenen Jahren bewege sich die Zahl der gestohlenen Wohnanhänger im zweistelligen Bereich. Im laufenden Jahr seien bislang acht entwendet worden.

Wohnwagen der Familie war eigentlich gut gesichert

In Fall Großhadern hatte die vierköpfige Familie den Campingwagen auf der Straße vor ihrem Haus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Trotzdem gelang es Dieben, den Anhänger in der Nacht zu stehlen.

Polizei rät zu Deichselschloss oder Radkralle

Die Polizei empfiehlt Wohnwagenbesitzern aus diesem Anlass, entsprechende Sicherungsvorkehrungen zu treffen, zum Beispiel durch die Verwendung eines Deichselschlosses oder einer Radkralle, das Abschleppen zu erschweren oder zu verhindern.

💡 Wohnwagen liegen voll im Trend

Der Trend zum Wohnwagen-Klau dürfte am gestiegenen Interesse für Wohnwagen liegen. Die Deutschen lieben Reisemobile und sehnen sich im Urlaub nach Freiheit und Unabhängigkeit. Laut Branchenverband CIV Deutschland wurden im vergangenen Jahr gut 71.000 Freizeitmobile zugelassen – ein Anstieg um gut zwölf Prozent im Vergleich 2017 – ein neuer Allzeit-Rekord. Und der Boom hält an: Im Januar 2019 gab es rund zehn Prozent mehr Neuzulassungen im Vergleich zu 2018, wie Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des Branchenverbands CIV, im Februar auf der Freizeitmesse f.re.e in München bekanntgab. (Erklärt von Veronika Beer, BR24-Nachrichten)