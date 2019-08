Polizei warnt vor Sensationstourismus bei Unfällen via WhatsApp

Die Polizei in Landshut warnt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk vor dem zunehmenden Sensationstourismus bei Unfällen. Immer häufiger würden sich Schaulustige mit Hilfe von Nachrichtendiensten wie WhatsApp verabreden und auf Unfallstellen hinweisen.

Schaulustige behindern Rettungskräfte

Viele Schaulustige, die sich per WhatsApp vernetzt haben, fahren dann zu den Einsatzorten, in der Hoffnung, dramatische Unfallszenen zu erleben, sagt Stefan Scheibenzuber von der Landshuter Polizei. Rettungskräfte werden in ihrer Arbeit schlicht behindert und die Polizei muss immer wieder einschreiten.

WhatsApp: Auf Blitzer aufmerksam machen

In der jüngeren Vergangenheit hätten sich vermehrt solche Messenger-Gruppen gebildet, in denen sich Autofahrer gegenseitig auf Geschwindigkeitskontrollen der Polizei aufmerksam machen. Diese Hinweise auf Blitzer in den WhatsApp-Gruppen sieht die Polizei jedoch gelassen. Das kann im besten Fall sogar dazu beitragen, dass sich die Autofahrer defensiver verhalten, sagt Scheibenzuber. Allerdings gilt trotzdem: Wer unter der Autofahrt auf das Handy schaut, um WhatsApp-Nachrichten zu lesen, muss mit hohen Geldstrafen von über 100 Euro rechnen.

Vor der Fahrt auf´s Handy schauen

Christian Meggendorfer ist ein Administrator von drei dieser Landshuter WhatsApp-Gruppen. Er distanziert sich klar von den anderen Gruppen, die Polizeistreifen "spotten". Wird so etwas in seinen Gruppen gepostet, werden die Nutzer rausgeschmissen. Meggendorfer lässt nur Blitzerwarnungen zu. Der 32-Jährige weiß, dass man während der Autofahrt das Handy nicht benutzen darf. Deswegen hat er einen Tipp für alle Mitglieder: Einfach vor der Fahrt auf das Handy schauen, so macht er es.