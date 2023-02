Polizei warnt vor falschen Rauchmelder-Kontrolleuren

Trickbetrüger haben sich in den vergangenen Wochen rund um Nürnberg mehrfach Zugang zu Wohnungen verschafft, indem sie behaupteten, als Kontrolleure von Rauchmeldern unterwegs zu sein. Tatsächlich müssen viele Rauchmelder nach zehn Jahren ausgetauscht werden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang allerdings vor einer neuen Betrugsmasche und rät dringend dazu, keine Fremden in die Wohnung zu lassen.

Der Trick: In Gespräch verwickeln

In den vergangenen Wochen sei es in mehreren Stadtteilen immer wieder zu Fällen gekommen, bei denen unbekannte Täter an Wohnungstüren klingelten und vorgaben, Brandmelder kontrollieren zu müssen. Durch geschickte Gesprächsführung versuchten die Betrüger herauszufinden, ob es Wertgegenstände in der Wohnung gibt und wo sich diese befinden. Wenn die vermeintlichen Kontrolleure weg waren, fehlte laut Polizei häufig Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände.

Die Opfer: Ältere oder hilfsbedürftige Menschen

Die Täter suchen gezielt ältere oder hilfsbedürftige Menschen auf, warnt die Polizei. Sie rät dazu, nur Handwerker in die Wohnung zu lassen, die man selbst bestellt hat oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Bei Personen, die unangekündigt vor der Tür stehen, sollte man genau nachfragen, um wen es sich handelt und sich Namen und Firma nennen lassen.

Auf keinen Fall sollte man sich unter Druck setzen lassen und die Tür vorschnell öffnen. Bei Unklarheiten sollte erst eine telefonische Rückfrage bei der Firma erfolgen oder gegebenenfalls auch die Polizei eingeschaltet werden.