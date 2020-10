vor 32 Minuten

Warnung vor falschen Einladungen zur Sicherheitskonferenz

Unbekannte verschicken derzeit gefälschte Einladungen zur Münchner Sicherheitskonferenz im nächsten Jahr. Wer in den vergangenen Tagen eine Einladung per E-Mail erhalten habe, soll das angehängte PDF-Dokument keinesfalls öffnen, so ein Siko-Sprecher.