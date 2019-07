Polizei warnt vor Callcenter-Betrügern

Die Masche verzeichnet laut Polizei besorgniserregende Zuwachsraten, so besorgniserregend, dass das Präsidium Schwaben Süd/West heute eigens eine Pressekonferenz zum sogenannten Callcenter-Betrug veranstaltet. Mit dabei ist einer Seniorin, die auf die Masche hereingefallen ist. Heute ab 9:00 Uhr wird sie zusammen mit Ermittlern über den Fall berichten, über den auf der Familie lastenden Druck nach dem Betrug. Die Familie möchte anonym bleiben.

Anrufer geben sich als Polizisten aus

Die Vorgehensweise ist meist gleich: Ein Anrufer stellt sich als Polizist vor und gibt am Telefon an, Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen zu haben. Dabei hätten sich Hinweise ergeben, dass ein Einbruch bei den Angerufenen kurz bevorstehe, ihr Vermögen sei daher in Gefahr. Die Anrufer schlagen dann vor, dass die Polizei etwa Geld oder Wertgegenstände vorübergehend aufbewahrt, bis die Gefahr gebannt sei. Willigen die Angerufenen ein, kommt ein Kurier vorbei, um Geld oder Wertgegenstände abzuholen.

Anrufe aus ausländischen Callcentern

Dahinter stehen laut Polizei gut organisierte Banden, die von ausländischen Callcentern aus bei ihren Opfern anrufen. Durch eine technische Manipulation gelingt es den Betrügern, im Display der Angerufenen die Notrufnummer 110 oder die Telefonnummer der örtlichen Polizei anzeigen zu lassen. Das erhöht die Glaubwürdigkeit der Betrugsmasche enorm, sagt die Polizei.

Die Fälle häufen sich

Allein etwa in Neu-Ulm kam es am Montagnachmittag zu fast 30 Fällen, die bei der Polizei angezeigt wurden. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Laut Polizei gaben sich die Anrufer als Beamte der Kriminalpolizei Ulm oder Neu-Ulm aus und versuchten, sich so das Vertrauen zu erschleichen. Im ganzen Landkreis Neu-Ulm, wie auch im Landkreis Günzburg und in Memmingen kam es diese Woche zu Häufungen des Phänomens.

Oftmals ergaunern die Betrüger nach Angaben der Ermittler viele tausend Euro, Schmuck oder Goldbarren von ihren Opfern - und machen so möglicherweise die Altersvorsorge von gutgläubigen Senioren zunichte.