Polizei warnt vor Betrugsmasche per Messenger-App

In Niederbayern und der Oberpfalz gehen bei der Polizei derzeit immer wieder Meldungen über Betrugsversuche per Smartphone-Messenger ein.

In einem Fall in Lappersdorf im Landkreis Regensburg haben Unbekannte einen 53-Jährigen um rund 4.000 Euro gebracht. Wie die Polizei Regenstauf am Sonntag mitteilt, gaben sich die Täter in einer Nachricht mit unbekannter Nummer als seine Tochter aus. Der Mann überwies das Geld an das ihm genannte Bankkonto.

Weitere Fälle in Niederbayern

Mit der gleichen Masche versuchten es Betrüger am Samstag bei einer 53-Jährigen in Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau. Auch hier wurde um Geldbeträge im vierstelligen Bereich gebeten – ohne Erfolg. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ähnlich verhielt es sich bei einem 18-Jährigen aus Postmünster im Landkreis Rottal-Inn. Bei ihm ging am Freitag eine Nachricht ein, in der sich Betrüger als Mutter des Angeschriebenen ausgaben. Er sollte 1.634 Euro auf ein Konto überweisen. Statt das zu tun, wandte er sich an die Polizei.

Polizei gibt Verhaltenstipps

In einem anderen Fall Ende März in Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn wurde einer 53-Jährigen in mehreren Nachrichten eine Entführung vorgetäuscht. Im weiteren Verlauf wurde ihr den Beamten zufolge mit dem Tode gedroht.

Die Polizei rät, bei derartigen Nachrichten von unbekannten Nummern misstrauisch zu sein. Betroffene sollten keine persönlichen Daten preisgeben oder ihre Ausweisdokumente an die Absender verschicken. Außerdem schlagen die Beamten vor, bei den Verwandten unter altbekannter Nummer nachzufragen, ob sie tatsächlich eine neue Nummer haben. Daneben lassen sich Absender von Betrugsnachrichten in Messenger-Diensten blockieren.