Polizei warnt vor Anrufen von falschen Polizisten

Immer gingen die Täter nach dem gleichen Muster vor: Sie gaukelten am Telefon vor, dass Einbrecher festgenommen wurden, bei denen ein Zettel mit der Anschrift der Angerufenen gefunden wurde. Aus diesem Grund sollten die potenziellen Opfer Geld und Gold den vermeintlichen Polizisten übergeben.

Polizei warnt: Keine vertraulichen Informationen herausgeben

Alle Betroffenen wandten sich an die echte Polizei und so kam es zu keinem Schaden. Die Polizei warnt dennoch vor Straftätern, die das Vertrauen der Bürger in die Polizei ausnutzen. Angerufene sollen am Telefon grundsätzlich keine vertraulichen Informationen herausgeben und verdächtige Anrufe sofort der Polizei melden.