Polizei warnt: Handys in Würzburger Biergärten geklaut

Eine Frau kommt im Biergarten an den Tisch, verwickelt die Gäste in ein Gespräch und bittet um Geld. Dazu legt sie einen Zettel auf ein Handy, das am Tisch liegt. Als die Biergarten-Besucher sie bitten zu gehen, nimmt sie den Zettel – und das darunterliegende Handy mit.

Zwei Smartphones in Würzburger Biergärten geklaut

So ist eine Trickdiebin am Abend in zwei Biergärten in Würzburg an der Talavera und in der Ludwigstraße vorgegangen. Ihre Beute: zwei Smartphones im Wert von rund 1.500 Euro.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Würzburger Polizei bittet nun um Hinweise. Die Trickdiebin ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat eine kräftige Figur und sprach gebrochen Deutsch. Sie hat lange dunkle Haare und trug einen Zopf. Bekleidet war sie mit grauer Leggins, grauem T-Shirt und einer blauen Maske. Wer der Polizei weiterhelfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0931/457 22 30 melden.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass man Wertgegenstände eng am Körper tragen und sich nicht in solche Ablenkungsmanöver verwickeln lassen sollte.