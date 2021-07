Polizei warnt: Call Center-Betrüger in Niederbayern sehr aktiv

Die Betrugsmasche "Call Center-Betrüger" ist in Niederbayern weiter hoch aktuell. Das teilt die Polizei mit. Am Dienstag kam es niederbayernweit zu etlichen Anrufen dieser Art. Seit Anfang Juli - also innerhalb von nur zwei Wochen - gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern über 50 Meldungen von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ein.

Betrüger nehmen 92-Jährigem Gold und Geld ab

Der letzte Fall, in dem Betrüger Erfolg hatten, war am Montag in Landshut. Mit der Masche "Falsche Beamte" erbeuteten sie bei einem 92-Jährigen Bargeld und Goldmünzen in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags.

Mit Lügengeschichte Angst gemacht

Der Rentner war von den Betrügern zunächst am Telefon mehrmals kontaktiert worden. Diese gaben sich als Polizisten und Staatsanwalt aus, erzählten von einem Überfall in der Nachbarschaft und dass er "als nächstes an der Reihe" sei. Gegen 21 Uhr holte schließlich - nachdem die Männer auch mehrfach bei dem Senior zuhause waren - ein Unbekannter die Wertgegenstände an der Haustüre ab.

Kripo sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Niederbayern ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Bislang sei lediglich bekannt, dass die Anrufer bairischen Dialekt sprachen, heißt es. Wer zur Tatzeit Beobachtungen im Landshuter Westen nahe des Eisstadions gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden.