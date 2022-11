> Polizei: Vier Tote bei Gewaltverbrechen in Weilheim

Polizei: Vier Tote bei Gewaltverbrechen in Weilheim

Bei einem Einsatz in Weilheim hat die Polizei am Freitag vier Tote gefunden. Es handle sich um ein Gewaltverbrechen, sagte ein Polizeisprecher am späten Freitagabend. Auch der mutmaßliche Täter befinde sich unter den Toten, wie es weiter hieß.