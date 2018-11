vor 13 Minuten

Polizei verstärkt Kampf gegen Drogen am Münchner Hauptbahnhof

Die verstärkten Kontrollen am Münchner Hauptbahnhof zeigen Wirkung: So wurden in diesem Jahr erheblich mehr Drogendelikte aufgedeckt. Auch werde seltener gegen das seit letztem Jahre geltende Alkoholverbot verstoßen, erklärte die Münchner Polizei.