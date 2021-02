Polizei verstärkt Corona-Kontrollen im Landkreis Tirschenreuth

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Tirschenreuth hat die Polizei dort jetzt ihre Kontrollen verstärkt. Mit mobilen Kontrollstellen und mit Hilfe von Schleierfahndern werde insbesondere der Grenzverkehr von und nach Tschechien beobachtet, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Auch die Bereitschaftspolizei hilft bei den Kontrollen mit. Wie viele zusätzliche Polizeikräfte bei den Kontrollen im Einsatz sind, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Bis zu 25.000 Euro Bußgeld

Schwerpunktmäßig werde im Raum Tirschenreuth kontrolliert, ob die Corona-Regeln an der Grenze zu Tschechien eingehalten werden, teilte die Polizei weiter mit. Berufspendler aus dem Nachbarland müssen alle zwei Tage einen neuen negativen Coronatest vorlegen. Einkaufen dürfen tschechische Pendler nur, wenn das auf dem Weg zur Arbeitsstelle geschieht.

Wer in der Gegenrichtung aus Deutschland zum Tanken oder Einkaufen nach Tschechien fährt, muss anschließend zehn Tage in Quarantäne. Bei Verstößen gegen die Corona-Regeln drohen empfindliche Bußgeldstrafen bis zu 25.000 Euro.

Deutschlands Corona-Hotspot

Im Landkreis Tirschenreuth werden aktuell die im Verhältnis meisten Corona-Neuinfektionen in ganz Deutschland registriert. Der Inzidenzwert lag am Freitagmorgen bei 363,7 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Die vielen Infektionen stehen möglicherweise im Zusammenhang mit der ernsten Situation in Tschechien. In dem Nachbarland mit seinen knapp elf Millionen Einwohnern gab es seit Beginn der Pandemie bereits mehr als eine Million Corona-Fälle.