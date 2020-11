Polizei verhaftet Drogendealer aus Unterfranken in Prag

Monatelang hat die Kriminalpolizei mit einem europäischen Haftbefehl nach einem mutmaßlichen Drogendealer aus dem unterfränkischen Bad Kissingen gesucht. Nun konnten die Ermittler den Tatverdächtigen in Prag lokalisieren. Die tschechische Polizei nahm ihn fest. Der 22-Jährige steht laut Polizei unter Verdacht, im Raum Bad Kissingen umfangreich mit Haschisch und Marihuana gehandelt zu haben.

Verdächtiger flüchtete ins Ausland

Bereits im Mai hatte die Polizei einen mutmaßlichen Komplizen des 22-Jährigen auf der A7 bei Bad Brückenau mit 1,6 Kilogramm Haschisch und 2,5 Kilogramm Marihuana erwischt und festgenommen. Nach dessen Verhaftung flüchtete der 22-Jährige laut Polizei ins europäische Ausland. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde daraufhin ein europäischer Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Drogendealer erlassen.

Mutmaßlicher Dealer wartet auf Auslieferung

Aktuell sitzt der Tatverdächtige in Prag in Haft und wartet auf seine Auslieferung nach Deutschland. Nach der Festnahme wurden in Bad Kissingen zwei früheren Wohnungen des Mannes durchsucht. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.