Polizei verfolgt Roller mit Hubschrauber und Streifenwagen

Am Montag kurz nach 15 Uhr in Germering (Lkr. Fürstenfeldbruck): Ein Fußgänger meldet sich per Notruf bei der Polizei. Ihm sei gerade auf einem Gehweg ein aggressiver Rollerfahrer entgegengekommen und habe mit Schlägen gedroht, wenn er nicht ausweichen würde. Im Rahmen der Fahndung konnten Streifen den gesuchten grauen Roller ausfindig machen, abgestellt in der Nähe des S-Bahnhofs Unterpfaffenhofen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und falsche Kennzeichen hatte.

Rollerfahrer beschädigt Auto und rammt Polizeiwagen

Als der Besitzer auftauchte, stellten die Polizisten ihren Dienstwagen quer, um ihn zu stoppen. Der Jugendliche umfuhr die Sperre jedoch mit einem waghalsigen Manöver, so die Polizei. Bei der anschließenden Verfolgung beschädigte der Rollerfahrer beim Überholen einen Pkw und rammte ein Polizeifahrzeug an der Frontseite. Allein hier beträgt der Schaden mehrere tausend Euro.

Hubschrauber und Polizeistreifen im Einsatz

Mehreren Streifen gelang es nicht, den Flüchtigen zu stoppen. Die Besatzung eines zur Unterstützung angeforderten Hubschraubers verlor ihn aus den Augen. Beteiligte Polizeibeamte erkannten den Jugendlichen jedoch als einen 16-jährigen Germeringer wieder, der bereits in der Vergangenheit auffällig war. Bei einer Vernehmung am Abend bestritt der Beschuldigte allerdings die Vorwürfe. Die Ermittlungen dauern an.