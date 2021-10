Polizei verfolgt Hirsch quer durch Passau

Die Polizei Passau hat heute einen Hirsch verfolgt, der quer durch das Stadtgebiet unterwegs war. Eingefangen werden konnte das Wildtier, das auf der Flucht ein Auto beschädigte, nicht. Die Suche wurde mittlerweile eingestellt.

Frau entdeckt Hirsch auf der B8

Wie die Polizeiinspektion Passau am Mittag mitteilt, war der Hirsch zum ersten Mal gegen 8 Uhr gesehen worden: Eine Autofahrerin meldete den Beamten, dass ein großer Hirsch auf der viel befahrenen Vilshofener Straße (B8) Richtung Schanzlbrücke läuft. Mehrere Streifen rückten daraufhin aus und entdeckten das Tier in der Donaulände.

Hirsch entkommt den Beamten

Die Polizisten verfolgten den Hirsch durch die Passauer Altstadt bis zur Ortsspitze. Dort schüttelte das Wildtier die Beamten ab, denn es sprang über eine Mauer in die Donau. Diese überquerte der Hirsch schwimmend und kam im Bereich der Ilz wieder aus dem Wasser. Er verschwand dann Richtung Oberhaus, beschädigte dort ein Auto und ward nicht mehr gesehen, so die Polizei.

Polizei sucht nicht weiter

Ob das Auto parkte oder fuhr, ist noch nicht klar. In jedem Fall dürfte das ein Wildunfall sein, meint ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Weitergesucht wird nicht, denn man geht davon aus, dass sich das Tier in den Wäldern rund um Passau besser aufgehoben fühlt als in der Stadt.

Elf Tiere aus Gehege ausgebüxt

Nach Rücksprache mit der Unteren Jagdbehörde könnte der Hirsch eines der entlaufenen Wildtiere aus einem Gehege sein, das durch starken Wind durchlässig geworden war. Ende August, beziehungsweise Anfang September entkamen dort elf Tiere. Sie wurden seitdem nicht eingefangen, so die Polizei Passau.