Polizei (v)ermittelt Herzensbrecher

Blonde Haare, durchtrainiert, blaugrüne Augen und ein umwerfendes Lächeln – so stand ein Bundespolizist am vergangenen Montag am Münchner Hauptbahnhof vor einer 27-Jährigen. Die war hin und weg, traute sich aber nicht, den Beamten anzusprechen. Nur Blicke warf sie ihm zu, die der Polizist erwiderte. Am nächsten Morgen nahm sie all ihren Mut zusammen und schrieb eine E-Mail an die Polizei, die sich dann als Partner(v)ermittler ins Zeug legte.

Liebe kennt keine Grenzen

"Ich wollte ihn ansprechen, wusste aber nicht, ob ich das überhaupt darf, wenn es um so etwas "Privates" geht“, schrieb die Frau aus dem Landkreis Traunstein. Und weiter: "Außerdem war es mir ziemlich unangenehm, genauso wie diese Nachricht, weil ich nicht weiß, ob es angebracht ist."

Für unangebracht hielt es das Polizeipräsidium München ganz und gar nicht, und so setzte man alle Hebel in Bewegung, um den Angebeteten zu finden und "die Schmetterlinge irgendwie einzufangen, die sich bereits ausgebreitet haben". Die E-Mail ging vom Polizeipräsidium München an die Bundespolizei. Der weiterleitende Beamte der PI 16 meinte: "Vielleicht kann der Herzensbrecher ja ermittelt werden".

Schneller als die Polizei

Konnte er – bereits am Nachmittag war klar, es ist ein 23-jähriger Polizeimeister. Er hatte von der Suchanfrage erfahren und konnte sich an den "Blickkontakt" erinnern. Nun will er Kontakt aufnehmen. Ob es zwischen den beiden funken wird, bleibt dann aber ihre Privatsache.