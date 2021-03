Polizei Unterfranken: So wenige Verkehrstote wie noch nie

Ein Trend hatte sich bereits in den Vorjahren abgezeichnet. Doch nun steht fest: 2020 ist die Zahl der Verkehrstoten in Unterfranken ein weiteres Mal gesunken. Insgesamt gab es 45 Verkehrstote, zehn weniger als noch vor einem Jahr. Es handelt sich um einen historischen Tiefstand. Damit reiht sich Unterfranken weitgehend in den gesamtbayerischen Trend ein. Die Zahl der Fahrten unter Drogeneinfluss ist allerdings fast gleich geblieben. Und: Es gab erneut mehr Radfahrunfälle.

Zahl der Unfälle geht deutlich zurück

Besonders deutlich ist die Abnahme bei der Zahl aller Verkehrsunfälle: Diese gingen von 42.275 (2019) auf 35.010 (2020) zurück. Trotz allem gab es auch im vergangenen Jahr 5.048 Verletzte im unterfränkischen Straßenverkehr – umgerechnet sind das fast 14 Verletzte pro Tag. "Und jeder ist einer zu viel", wie der unterfränkische Polizeipräsident Gerhard Kallert bei der Präsentation der Statistik sagte.

Corona wirkt sich auf den Straßenverkehr aus

Das Polizeipräsidium Unterfranken führt als wesentlichen Grund für den deutlichen Unfall-Rückgang die Corona-Pandemie an. Im Januar und Februar verliefen die Kurven für die Jahre 2019 und 2020 nahezu deckungsgleich. Mit dem ersten Lockdown im März 2020 sank jedoch das Verkehrsaufkommen deutlich, ähnlich wie dann noch einmal im November und Dezember, als die Corona-Maßnahmen erneut verschärft wurden.

Auch über den Sommer lagen die Werte 2020 etwas unter denen aus dem Vorjahr. Zusätzlich wirken sich die verbesserten Sicherheitssysteme in den Fahrzeugen positiv aus. Das zeigt sehr gut der Vergleich zur Situation vor 20 Jahren: Im Jahr 2000 gab es eine nahezu exakt gleiche Zahl an Unfällen in Unterfranken – damals starben dabei jedoch mehr als drei Mal so viele Menschen.

Trunkenheitsfahrten werden in Unterfranken weniger

Eine weitere positive Entwicklung gibt es bei der Zahl der Alkoholunfälle. Im Vergleich zu 2019 verzeichnete die Polizei Unterfranken bei den folgenlosen Trunkenheitsfahrten einen Rückgang um 22 Prozent auf 1.407. Registriert werden hierbei alle Alkoholmessungen, bei denen ein Wert von mindestens 0,3 Promille nachgewiesen wurde. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss sank auf 374. Eine Person wurde getötet.

Polizeipräsident Kallert spricht von einer "gesellschaftlichen Ächtung", die in Bezug auf alkoholisiertes Fahren eingesetzt habe: "Es ist heute kein Kavaliersdelikt mehr." Zum Vergleich: 1980 gab es nach Angaben des Polizeipräsidenten noch 53 Tote durch Alkoholfahrten. Das sind mehr als im vergangenen Jahr bei allen Fahrten zusammen gestorben sind.

Fahrer unter Drogeneinfluss, mehr Verletzte im Radverkehr

Auf ähnlichem Niveau zum Vorjahr blieben hingegen die Fahrten unter Drogeneinfluss. Erstmals hat es in Unterfranken mehr "Drogenfahrten" als "Alkoholfahrten" gegeben, heißt es von den Beamten. Sowohl die Zahl der Unfälle als auch die Zahl der Verletzten ist gestiegen.

Ein weiterer Trend zeichnet sich laut Statistik im Radverkehr ab. Sowohl die Zahl der Radunfälle, als auch die Zahl der verletzten Radfahrer ist 2020 erneut gestiegen. Die Polizei Unterfranken erklärt das unter anderem mit dem gesamtgesellschaftlichen Trend zu Fahrrädern und Pedelecs. Ab Ende April will die Polizei Unterfranken deshalb mit einer Kampagne dafür werben, Fahrradhelme zu nutzen. Unter dem Motto "KopfEntscheidung" sollen dann bekannte Gesichter aus der Region auf Plakaten dazu aufrufen, einen Fahrradhelm zu tragen.