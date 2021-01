Polizei Unterfranken rechnet mit vielen Wochenend-Ausflüglern

Verkehrschaos, Autoschlangen, volle Parkplätze. Viele kennen solche Bilder vielleicht mittlerweile, etwa aus der Rhön, dem Spessart oder dem Bayerischen Wald. Mittlerweile ist der Besucher-Ansturm aber weniger geworden. Trotzdem rüstet sich die unterfränkische Polizei für das kommende Wochenende. Sie rechnet mit vielen Wochenend-Ausflüglern und kündigt verstärkte Kontrollen an.

Zugeparkte Rettungswege im Spessart

Schon am vergangenen Wochenende kamen viele Besucher vor allem in die Rhön und die Hochlagen des Spessarts. Laut der unterfränkischen Polizei kam es zu problematischen Verkehrsverhältnissen, zum Beispiel rund um den "Engländer" im Landkreis Aschaffenburg oder die "Bayerische Schanz" im Landkreis Main-Spessart. Dort waren Parkplätze überfüllt, Straßen und zum Teil auch Rettungswege zugeparkt.

Neue Verbotsschilder im Bereich "Bayerische Schanz"

Im Bereich des Naherholungsgebiets "Bayerische Schanz" bei Lohr wurden deswegen neue Verkehrsschilder aufgestellt mit Park-und Halteverboten. Betroffen sind die Gebiete rund um Ruppertshütten, insbesondere auch im Bereich des sogenannten "Oberbeckens", bis hin zur hessischen Landesgrenze nahe Lohrhaupten.

Essensreste und Müll im Spessart

Die Polizei-Bilanz vom vergangenen Wochenende fällt gemischt aus. Als erfreulich bezeichnet sie, dass sich die allermeisten Personen in Unterfranken an die Corona-Regeln gehalten hätten. Weniger schön sei aber, dass einige Besucher im Spessart ihren Müll und weggeworfene Essensreste hinterlassen hätten.

Landrat Habermann: Nicht nur in Rhön-Hotspots wandern

Neben dem Spessart ist auch die bayerische Rhön eines dieser beliebten Ausflugsziele in Unterfranken. Daher wendet sich der Landrat von Rhön-Grabfeld, Thomas Habermann (CSU), mit einer Bitte an die Ausflügler: Einheimische und Besucher sollen sich möglichst in der ganzen Rhön verteilen. Gerade für Winterwanderungen würden sich nicht nur die "Hotspots" rund um den Kreuzberg und die Thüringer Hütte eignen, so der Landrat. Gleichzeitig bedankt er sich für das disziplinierte Verhalten der Menschen am vergangenen Wochenende in der Rhön.

Polizei-Appell an die Ausflügler

Auch die Polizei appelliert an die Ausflügler an diesem Wochenende: "Besuchen Sie wohnortnahe Ausflugsziele, nehmen sie Ihren Müll wieder mit, parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkplätzen und halten Sie Rettungswege und auch Wendeplätze für Räumfahrzeuge frei. Und natürlich: Halten Sie Abstand."