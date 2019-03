Selbsternannte Bürgerwehr in Landshut unterwegs

Eine selbsternannte Bürgerwehr wurde am Samstagabend in der Innenstadt von Landshut aufgegriffen. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich dabei um sechs Männer und zwei Frauen der Gruppe "Vikings Security Germania".

Extra aus Ostdeutschland angereist?

Die Acht kommen zum Teil aus dem Landkreis Landshut, aber auch aus dem Osten Deutschlands. Sie traten laut Polizei mit "martialische Kutten" auf und hatten Funkgeräte dabei. Die Polizisten gingen davon aus, dass sie als "eine Art Bürgerwehr für Recht und Ordnung sorgen wollten" und haben das aufgrund des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes unterbunden. Außerdem wurde die Gruppe aufgefordert, ihre Kutten abzulegen.

Wahrheit des "Spaziergangs" steht auf Facebook

Die Gruppe hatte der Polizei gegenüber angegeben, lediglich spazieren zu gehen. Obwohl sie auf ihrer Facebook-Seite schreiben: "Wir laufen ehrenamtlich Streife, um Zivilcourage zu zeigen (…) Weil das Miteinander auf der Straße leider immer gewalttätiger wird. Schläger, Messerstecher, Vergewaltiger…". Auch die Patrouille in Landshut haben sie mit Fotos auf Facebook veröffentlicht. Darüber steht: "Dankeschön an die Vikings, die gestern in Landshut auf Tour waren! Weiter so".